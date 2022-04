Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il quinto episodio di Moon Knight è stato davvero emozionante, e ci ha portati in un viaggio oscuro nella storia di Marc Spector. I ricordi del personaggio ci hanno mostrato un evento traumatico della vita di Marc: la morte di suo fratello Randall. Quando Marc e Randall erano bambini, Marc ha convinto suo fratello ad andare a giocare in una grotta, anche se pioveva e la madre li aveva avvertiti di non farlo. L'acqua ha finito per salire troppo velocemente e Randall è annegato. Il momento della morte del fratellino non è stato mostrato, e alcuni fan della Marvel hanno voluto sapere perché.

"È una cosa molto difficile, dal punto di vista narrativo. Voglio vedere cosa sta succedendo, ma deve esserci poca luce...Per creare un'atmosfera e farla sembrare opportunamente oscura. È una sensazione di mistero", ha spiegato il direttore della fotografia di Moon Knight Gregory Middleton. "Quando vai in acqua, a volte resti sotto la superficie e potresti non uscirne mai più. Sentire Steve farsi prendere dal panico e chiamare suo fratello ti fa sentire come: 'Sto piangendo solo a pensarci'.".

Ovviamente, non è che i fan della Marvel vogliono vedere una scena di un bambino che annega: hanno buone ragioni per essere sospettosi, basandosi sulla tradizione della Marvel Comics. Nei fumetti, Randall Spector è cresciuto risentendosi di Marc per averlo sempre messo in ombra; nella loro vita da mercenari ormai adulti, Randall ha tradito Marc e i due hanno litigato, con Randall che si è trovato in fin di vita.

Randall ha guardato Marc nei panni di Moon Knight, e ha deciso di allearsi con altri nemici di Moon Knight (Sandahl Swan), alla fine diventando sia un serial killer (Hatchet-Man) che un avatar in competizione di Khonshu (Shadowknight). Quindi, dal momento che tecnicamente non abbiamo visto Randall morire nello show, molti fan pensano che l'MCU stia preparando una possibile grande rivelazione come nei fumetti:

"È stato girato in un modo che non permetterà di scoprire cosa è successo ai bambini", spiega il regista di Moon Knight Mohamed Diab. "Ma lo percepite attraverso ciò che vedete passare a Steven. Il modo in cui è bloccato lì, le urla. È un momento incredibile. E poi non vedete cosa succede, ma vedete le conseguenze. Adoro la narrazione in quel momento, i tagli. Quella scena è una delle mie preferite, di sicuro".

Il sesto e ultimo episodio di Moon Knight sarà rilasciato il 4 maggio su Disney+.

Fonte: Comic Book