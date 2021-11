Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il picnic avvenuto lo scorso giugno, due star di Modern Family hanno avuto una mini reunion: stiamo parlando di Julie Bowen, interprete di Claire Dunphy, che ha condiviso una foto col fratello Mitchell, Jesse Tyler Ferguson. Nella didascalia, l'attrice ha scritto: "Sono così felice. Ho adorato riunirmi con mio fratello oggi!".

Lo spettacolo si è concluso ad aprile 2020, ma da allora ai fan è mancata questa unità familiare disfunzionale ma amorevole.

Alcuni spettatori non sono stati molto contenti del finale di Modern Family, e vorrebbero che il cast torni a lavorare al finale che tutti avevano immaginato. Anche Sofia Vergara, in precedenza, aveva affermato che anche il cast era "sconvolto" per il finale, e desiderava poter ricominciare tutto da capo.

Il creatore Christopher Lloyd ha affermato tuttavia che la sit-com non aveva alcuna intenzione di lavorare a un revival, ma non lo escludeva completamente come possibilità.

Fonte: Digital Spy