Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Le star di Modern Family Jesse Tyler Ferguson ed Eric Stonestreet si rivedono per la prima volta in 2 anni, e registrano l'evento in un video pubblicato sui social.

La popolarissima serie ABC è iniziata nel 2009 ed è andata in onda per 11 anni prima di terminare nel 2020, diventando una delle sitcom televisive più longeve e apprezzate. Modern Family ha ottenuto il plauso della critica e ha raccolto molti riconoscimenti, in particolare vincendo ben 22 Primetime Emmy Awards e un Golden Globe Award.

Sebbene siano tutti adorati, molti considerano il duo Pritchett-Tucker di Ferguson e Stonestreets dei personaggi straordinari. La coppia è stata molto elogiata per la loro rappresentazione di una famiglia LGBTQ in televisione. L'ultima stagione di Modern Family ha visto Cameron, Mitchell e la loro figlia vietnamita Lily aggiungere un altro membro alla famiglia Pritchett-Tucker, Rexford, arrivato verso la fine della stagione. Il duo era perfetto per lo spettacolo, con il personaggio più riservato di Mitchell che spesso si scontrava con la personalità (a dir poco) melodrammatica di Cameron, creando regolarmente alcune delle scene più divertenti.

In questi giorni Stonestreet ha pubblicato su Instagram la sua riunione con Ferguson, condividendo due video e alcune foto scattate a New York.

Fonte: Screen Rant