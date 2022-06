Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La star di Modern Family Jesse Tyler Ferguson ha rivelato che esiste una sceneggiatura per uno spin-off della serie TV:

"La sceneggiatura c'è ed è ottima. Quindi chi lo sa? Se qualcuno vorrà produrla, magari la faremo".

Questa è la prima volta che si riapre uno spiraglio per un possibile continuo dell'amato show creato da Christopher Lloyd e Steven Levitan. L'anno scorso proprio Lloyd aveva aperto alla possibilità di vedere uno spin-off.

Con le sue undici stagioni la serie TV ha ottenuto 22 Emmy Awards su 75 nomination e ha vinto il Golden Globe per la miglior comedy nel 2011. Anche se le stagioni più recenti avevano incontrato un minor successo nella critica, lo show ha continuato a far crescere il numero dei fan.

Nel frattempo, Ferguson ha lavorato nell'acclamato revival di Broadway Take Me Out, per il quale ha vinto il suo primo Tony Award come miglior attore protagonista in un'opera teatrale. Lo show ha anche vinto un Tony Award per il miglior revival di un'opera teatrale.

A questo punto non resta che attendere nuovi aggiornamenti, con la speranza che possa concretizzarsi presto uno spin-off.

Modern Family è disponibile su Disney+.

Fonte: Entertainment Tonight