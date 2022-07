10 Curiosità che (forse) non sapevi sulla Serie TV Modern Family

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Modern Family è una sitcom americana creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan andata in onda per 11 stagioni.

Il pubblico vede i personaggi della serie TV discutere delle loro vite davanti alla telecamera in prima persona, e inizia a conoscere anche la loro quotidianità.

Se siete grandi fan della serie TV di ABC potreste pensare di conoscere tutto ciò che c'è da sapere sui Pritchett e sui Dunphy, ma ecco alcune curiosità che potreste non avere mai letto!

1. Matt LeBlanc (Joey di Friends) avrebbe potuto essere Phil Dunphy

Matt LeBlanc - conosciuto per aver interpretato Joey in Friends - era uno degli attori in lizza per la parte di Phil Dunphy, che alla fine è stato assegnato a Ty Burrell. I produttori hanno considerato anche Craig T Nelson per la parte di Jay Pritchett, ruolo assegnato poi a Ed O'Neill.

2. In principio...

Gli spettatori di Modern Family si sono sempre chiesti a chi i protagonisti stessero parlando rilasciando delle sorte di interviste. A questo ha risposto il co-creatore Christopher Lloyd, rivelando che il piano originale prevedeva un filmmaker olandese che da giovane aveva vissuto con i Pritchett come scambio culturale e che ora è tornato per girare un film sulla sua "famiglia americana". A quel tempo, lo spettacolo si intitolava infatti My American Family, ma i produttori hanno ritenuto che l'aggiunta al cast fosse troppo ingombrante, quindi il personaggio del regista è stato abbandonato ma lo stile del documentario è stato mantenuto.

3. La relazione tra Mitchell e Jay

Jesse Tyler Ferguson è il volto di Mitchell Pritchett. All'inizio della serie, Mitchell e suo padre si sono scontrati molto: non perché Jay stesse negando che suo figlio fosse gay, ma perché era difficile per lui essere esplicito al riguardo.

In realtà, Ferguson ha affermato che la relazione tra Mitch e Jay rispecchiava la sua relazione con suo padre: "Mio padre mi sostiene molto, ma non è la cosa più facile per lui avere un figlio gay". L'attore ha continuato dicendo che la risposta di Jay è "un'altra voce molto vera e una risposta molto genuina" per chiunque abbia un figlio gay.

4. Sofia Vergara detestava Stella anche nella vita reale

Anche se è stata Gloria a portare Stella nella sua casa, il cane non le piaceva. Odiava toccarlo, non pensava che avesse un musetto carino e le dava fastidio quanto Jay tenesse al cane.

Cosa abbastanza divertente, anche Sofia Vergara non era una grande fan del cane, ed è questo che ha ispirato gli sceneggiatori a far sì che Gloria non amasse Stella. Ed O'Neill invece, proprio come Jay, lo adorava.

5. Stella è stata interpretata da due cani

Stella è diventata improvvisamente un membro della famiglia Delgado-Pritchett. Gloria ha dovuto accogliere il cane in casa dopo che uno dei suoi piani è andato storto, e Jay era inizialmente contrario, cercando più volte di sbarazzarsi della new entry. Ma dopo aver guardato il suo musino per un istante di troppo, Jay se ne è innamorato e ha deciso di tenerla.

A quanto pare, Stella è stata in realtà interpretata da due cani. Nelle stagioni dalla seconda alla terza, Stella è stata interpretata da Brigitte. Ma per motivi sconosciuti, la serie TV è stata costretta a trovare un altro cane che le somigliasse. Fu allora che trovarono Beatrice, che finì per rimanere nello show fino alla sua conclusione.

6. Britney Spears avrebbe dovuto fare un cameo

Modern Family ha avuto alcuni cameo famosi nel corso delle stagioni, come Kelsey Grammer, Nathan Lane, Kevin Hart, Elizabeth Banks e molti altri, ma sembra che un'altra celebrità avrebbe dovuto unirsi al cast: Britney Spears.

La star, grande fan dello spettacolo, avrebbe dovuto fare un cameo nella terza stagione, ma non è mai successo. A quanto pare, il team della cantante ha accettato troppo tardi per le tempistiche dei registi, che a quel punto avevano già pianificato gli episodi e non avevano più lo spazio necessario per accogliere un cameo di Spears.

7. La rete ABC non era convinta di Ty Burrell

La ABC originariamente non era convinta al 100% di assegnare a Ty Burrell il ruolo di Phil Dunphy. I vertici della rete credevano che a causa di una precedente esibizione nello spettacolo Back To You, la sua interpretazione non sarebbe stata abbastanza forte per un personaggio principale. Tuttavia i creatori di Modern Family hanno insistito e hanno girato una scena tra Burrell e Sarah Hyland, che interpreta la figlia maggiore Haley. Questa anteprima ha convinto completamente la rete che fosse in effetti la scelta giusta.

8. Gli adattamenti in altri Paesi

Il Cile è stato il primo Paese ad adattare Modern Family a un mercato diverso, chiamandolo Familia Moderna. È stato presentato in anteprima nel 2015, e una delle principali differenze tra questa versione e l'originale è che Lily non è stata adottata: è la figlia biologica di Mitchell, concepita dopo una avventura da ubriaco. Mitch e Cam hanno la piena custodia della piccola.

In Grecia, Modern Family è stata chiamata Moderna Oikogeneia e ha debuttato a marzo 2014.

In Iran è stato invece prodotto un remake scena per scena della serie TV, chiamato Haft Sang e debuttato nel 2014. Sfortunatamente, la relazione tra Mitchell e Cameron è stata sostituita da una eterosessuale, Haley Dunphy è stata cambiata in un ragazzo adolescente e Dylan è diventato un suo caro amico.

9. La gag del gradino nasce da un'improvvisazione

Ty Burrell, volto di Phil Dunphy, ha improvvisato la caduta sul gradino mentre saliva le scale durante un episodio della prima stagione. Da allora la frase "devo aggiustare quel gradino" e molte altre cadute su di esso sono state incluse nella sceneggiatura della serie TV.

10. Cam e Mitchell hanno infranto un record

Per quanto fossero innamorati Mitch e Cam, i fan non li hanno mai visti baciarsi. Avevano una relazione duratura, avevano preso casa insieme, stavano crescendo una bambina insieme, eppure fino a un certo punto non li abbiamo mai visti in un momento intimo. Claire e Phil, Jay e Gloria avevano costantemente momenti intimi (i primi vennero anche sorpresi dai figli), ma non era lo stesso per l'unica coppia gay nello show.

I fan hanno chiesto che Mitch e Cam - finalmente - si baciassero, e hanno persino creato una petizione per questo. Alla fine della seconda stagione, per la gioia degli spettatori, Mitch e Cam si sono finalmente baciati: questa scena ha rappresentato la prima volta che un programma in onda in prima serata ha mostrato un bacio di una coppia gay.

Modern Family è disponibile in streaming su Disney+.