Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 minuti fa

L'universo di Star Wars continua a sorprendere i fan sul grande e piccolo schermo. Nel corso degli anni, una serie di attori nuovi e importanti si sono uniti al franchise e sembra che anche la star di Stranger Things Millie Bobby Brown potrebbe essere presto farne parte. Secondo alcuni rumor, l'attrice, suo padre e il manager hanno avuto colloqui "informali" con la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, con l'obiettivo di avere la giovane Millie in un film o in una serie Disney+ per il franchise.

"Millie è nel mirino della Disney per i nuovi progetti di Star Wars", afferma una fonte. "Ha avuto contatti con Kathleen, che è consapevole del suo desiderio di recitare in un film o avere un ruolo centrale in uno dei nuovi progetti TV per Disney+. Le conversazioni avvenute sono informali, ma c'è un enorme rispetto reciproco. I dirigenti Disney sanno bene quanto Millie Bobby Brown sia già un'icona per il pubblico di età compresa tra 10 e 30 anni e cosa questo comporta in termini di attrazione. Potrebbe facilmente portare a casa 15 milioni di dollari per un primo film o serie TV. E non ha bisogno di fare un'audizione".

Non è chiaro a questo punto se un progetto Star Wars guidato da Brown potrebbe alla fine realizzarsi, tanto meno cosa comporterebbe. I piani cinematografici di Lucasfilm rimangono ancora sconosciuti, ma registi come Taika Waititi sono attualmente al lavoro su nuovi film. Ci sono anche una serie di imminenti serie televisive Disney+ inedite, incluso Star Wars: Skeleton Crew, guidato da Jude Law. I fan hanno anche ipotizzato che potesse entrare nel cast di Star Wars: The Acolyte. Secondo quanto riferito, Amandla Stenberg era già stata scelta per il ruolo principale, ma potrebbero esserci ancora parti aggiuntive per Brown.

Fonte: Comic Book