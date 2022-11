Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mercoledì è stata rilasciata su Netflix da solo una settimana, e sta già stabilendo record sulla piattaforma: nonostante la quarta stagione di Stranger Things sia rapidamente arrivata in cima alla Top 10 di Netflix, la serie TV diretta da Tim Burton è riuscita a superare quella dei fratelli Duffer. Secondo Netflix, infatti, Mercoledì ha registrato il maggior numero di ore di visualizzazione - nell'arco di una sola settimana - per un programma in lingua inglese sulla piattaforma. Questo potrebbe sicuramente farci ben sperare per un rinnovo (di cui non si hanno ancora notizie).

A tal proposito sono intervenuti gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, che hanno affermato di avere in programma "più stagioni" nel caso in cui Netflix ordinasse dei nuovi episodi:

"Noi guardiamo sempre al futuro e, quando ci sediamo per creare uno spettacolo, idealmente punta a più stagioni. Non si sa mai, ma questa sarebbe l'idea. Quindi pensi sempre almeno a tre o quattro stagioni di potenziali trame per i personaggi. Può evolversi e cambiare. Abbiamo sicuramente una idea abbastanza chiara di ciò che vogliamo fare nelle stagioni future".

Fonte: Comic Book