La recente serie TV di Netflix, Mercoledì, ha dimostrato che i fanatici della famiglia Addams di tutto il mondo erano desiderosi di un nuovo adattamento incentrato su questi stravaganti personaggi e, per fortuna, lo spettacolo di Tim Burton ha soddisfatto quel desiderio, con la perfetta interpretazione di Jenna Ortega dell'omonima adolescente che è diventata un'icona.

Con lo spettacolo rilasciato solo da pochi giorni è ancora troppo presto per dire se potrebbe esserci una seconda stagione, ma Ortega ha già le idee chiare sul futuro del suo personaggio. L'attrice afferma infatti di voler vedere le cose diventare "più tetre" nel prossimo capitolo, e non ha alcun interesse nel vedere l'adolescente diventare una persona più gentile durante il suo prossimo semestre alla Nevermore Academy:

“In un certo senso voglio che sia più oscura. Voglio che entri di più nel nocciolo delle cose e non andare sempre così sul sicuro, ci sono molte vicende che la vedono salvare la scuola e fare qualsiasi cosa per questo. Per me, però, la sua spinta principale contro il mostro è la competitività. Tipo: 'Cavolo, come ci riesce?'. Penso di voler continuare come antieroe piuttosto che come un tipico eroe".

Questo chiarisce ulteriormente quanto Ortega e Mercoledì siano molto simili: l'attrice, infatti, non solo ha condiviso col suo personaggio l'odio per il costume da pellegrina che è stata costretta a indossare in un episodio, ma ha anche rivelato che da più piccola era solita eseguire autopsie su animali morti.

Non sappiamo più dove finisca Ortega e cominci Mercoledì.

Tutti gli otto episodi di Mercoledì sono ora in streaming su Netflix.

