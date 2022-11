Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La serie TV spin-off de La Famiglia Addams ha da poco debuttato su Netflix e, sebbene la piattaforma non abbia ancora ufficialmente rinnovato lo spettacolo, i co-showrunner Al Gough e Miles Millar sanno già cosa avrebbe da raccontare una ipotetica seconda stagione: una trama che verrebbe sicuramente approfondita è la natura complessa di Mercoledì (Jenna Ortega) e come le sue relazioni con gli altri diventano sempre più stratificate, mentre è in programma di rendere il resto della sua famiglia più partecipe.

"La serie parla davvero di una ragazza che vede il mondo in bianco e nero e impara che ci sono sfumature di grigio", ha ricordato Gough. "Penso che come qualsiasi relazione o qualsiasi amicizia, possa essere complicata da altri fattori. Non sarà mai totalmente tranquilla. E si tratta davvero di lei che impara a destreggiarsi tra gli alti e bassi dell'amicizia".

Parte di ciò che ha reso questa serie così diversa da tutti i precedenti adattamenti de La Famiglia Addams è che si è incentrata specificamente su Mercoledì, il che ha portato con sé inaspettate opportunità di narrazione, ma ci ha anche negato la possibilità di vedere la dinamica con il resto della sua famiglia.

"Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi, e gli attori sono fantastici in quei ruoli", ha sottolineato Millar. "Catherine è, credo, un'iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo spettacolo, e l'idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante".

Quella dinamica familiare non cambierà completamente per la seconda stagione, tuttavia, poiché quei piani comunque onoreranno il personaggio protagonista e come "vogliono davvero concentrare lo spettacolo su di lei", ma "vogliono sicuramente presentare la famiglia in un paio di episodi, se dovessimo avere una seconda stagione".

Tutti gli otto episodi di Mercoledì sono ora in streaming su Netflix.

Fonte: Making Star Wars