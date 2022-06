Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Alla Netflix Geeked Week è stato annunciato che Masters of the Universe: Revelation, lo show creato da Kevin Smith e sequel della serie animata cult degli anni '80 He-Man and the Masters of the Universe, sta per ottenere una seconda stagione.

La nuova stagione sarà intitolata Masters of the Universe: Revolution, ed è descritta come il prossimo capitolo epico della battaglia per Eternia. È una storia a sé stante che si svolge dopo gli eventi della prima stagione e che porta l'attenzione su He-Man contro Skeletor "come non li hai mai visti prima". È tecnologia contro magia mentre He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e una minaccia mortale per il pianeta.

Ancora non stati annunciati la data di uscita ufficiale o il cast, ma Mark Hamill e Chris Wood - che hanno doppiato rispettivamente Skeletor e He-Man nella prima stagione - hanno già anticipato il loro coinvolgimento in questo nuovo seguito.

