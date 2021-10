Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver fatto il suo debutto sulla piattaforma Netflix all'inizio di quest'anno, tornano a novembre i nuovi episodi della serie TV Masters of the Universe: Revelation. Il trailer ufficiale sarà svelato a breve.

A dara la notizia è stato Mark Hamill, il noto attore della saga Star Wars, che tornerà come voce di Skeletor. Mentre il Principe Adam è interpretato da Chris Wood.

L’opera è il sequel della serie He-Man e i dominatori dell’universo, andata in onda dal 1983 al 1985 e prodotta da Filmation. Questa produzione fungeva da supporto per la linea di giocattoli targata Mattel chiamata Masters of the Universe, ed ebbe un grande successo. Ancora oggi è, infatti, considerata un pilastro dell’animazione anni ’80.

Il regista Kevin Smith sarà ancora impegnato come showrunner nella seconda parte della serie animata innovativa e ricca di azione che riprende da dove i personaggi iconici avevano interrotto. Con Skeletor che ora brandisce la Spada del Potere, gli stanchi eroi di Eternia che devono unirsi per combattere contro le forze del male, in un’emozionante ed epica conclusione.

La seconda parte della prima stagione di Master of The Universe: Revelation sarà rilasciata il 23 novembre sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Comic Book