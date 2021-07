Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver parlato della preparazione per la seconda stagione della serie TV animata americana Master of the Universe: Revelation, l'ideatore Kevin Smith svela il futuro di Skeletor, l'antagonista storico di He-Man.

I primi cinque episodi dello show non si sono incentrati sullo scontro dei due rivali, come si aspettavano i fan della classica serie animata degli anni '80, ma Skeletor è tornato nell'episodio finale. Infatti Revelation si concentra sulle trame irrisolte della serie TV originale del 1983, riprendendo molti dei viaggi dei personaggi da dove si erano interrotti.

L'attore e doppiatore californiano Mark Hamill, noto come uno dei protagonisti dell'universo di Star Wars, è stato la voce di Skeleton nell'arco della prima stagione ed entrerà in una fase importante per la seconda parte della serie animata. Sia Hamill che Smith hanno rilasciato alcune anticipazioni sullo storico cattivo.

ok, so you've watched MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION. here's showrunner Kevin Smith to answer all your biggest questions about that ending (and tease what comes next) pic.twitter.com/LamKNdKmeH — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 26, 2021

Dopo aver rivelato nel finale di esser diventato il Signore dell'Universo, Skeleton prende sembianze diverse in una nuova forma. Smith ha quindi parlato di un nuovo nome per il personaggio:

"Diventa Skelegod. Qualcosa che ha sognato da sempre. Questo è il modo in cui il villain viene indicato nelle versioni ufficiali dei giocattoli Mattel".

L'attore Mark Hamill ha aggiunto, durante lo speciale Masters of the Universe: Revelation, pubblicato da Netflix, queste parole:

"Quello che i fan si aspettano è uno Skeletor assolutamente ossessionato dall'ottenere i suoi obiettivi, quelli non cambiano. Quindi nella seconda parte vedremo molto di più questo personaggio".

Non è stata ancora fissata una data di debutto della seconda stagione della serie TV animata. Per tutti gli aggiornamenti di Master of the Universe: Revelation, vi invitiamo a leggere la sezione delle news!

Fonte: Comic Book