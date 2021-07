Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

In queste ultime ore Netflix ha rilasciato un nuovo trailer per la prima parte di Masters of the Universe: Revelation, una delle nuove uscite più intriganti in arrivo questo mese sulla piattaforma. Ambientata dopo gli eventi di He-Man and the Masters of the Universe degli anni '80, questa nuova serie animata presenta Kevin Smith come showrunner.

L'uscita di Masters of the Universe: Revelation sarà suddivisa in due parti, di cui la prima - 5 episodi dalla durata di 30 minuti ciascuno - sarà rilasciata alla fine di luglio. Dopo aver rilasciato un breve teaser, il nuovo trailer che troverete in calce offre uno sguardo molto più completo alla nuova serie.

Di seguito, la sinossi ufficiale: "La guerra per Eternia culmina in Masters of the Universe: Revelation, una serie animata innovativa e ricca di azione che riprende da dove avevamo lasciato gli iconici personaggi decenni fa. Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia è in pezzi e i Guardiani di Grayskull sono dispersi. E dopo decenni, tocca a Teela riunire la banda di eroi e risolvere il mistero della Spada del Potere, scomparsa in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo".

Masters of the Universe: Revelation debutterà il prossimo 23 luglio su Netflix.

