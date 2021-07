Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

La competizione delle piattaforme di streaming si fa sempre più agguerrita, ma Netflix non sembra voler lasciare gioco agli altri concorrenti. Luglio è infatti un mese ricchissimo di nuove proposte, per gli abbonati della piattaforma.

Ma le uscite più interessanti non riguardano solamente la società californiana: tra gli show inediti troviamo infatti American Horror Stories, atteso spin-off targato FX della sorella maggiore American Horror Story, e il discusso reboot di Gossip Girl, che sarà lanciato nella prima metà del mese su HBO Max.

Per non perdersi nessuna delle uscite imminenti, abbiamo deciso di rinnovare la nostra lista delle prime TV mondiali, che terremo costantemente aggiornata.

Vi invitiamo dunque a trovarci periodicamente a trovare per tutte le novità.

Per le prime TV italiane di questo mese vi rimandiamo al relativo articolo.

Giovedì 1 luglio

Venerdì 2 luglio

Mortale (2° stagione) - Netflix

Domenica 4 luglio

We The People - Netflix

Mercoledì 7 luglio

Giovedì 8 luglio

Venerdì 9 luglio

Domenica 11 luglio

Animal Kingdom (5° stagione) - TNT (rete televisiva statunitense)

The White Lotus - HBO (rete televisiva statunitense)

Mercoledì 14 luglio

Good Trouble (2° parte della 3° stagione) - Freeform (rete televisiva statunitense)

Giovedì 15 luglio

Venerdì 16 luglio

Domenica 18 luglio

Power Book III: Raising Kanan - Starz (rete televisiva statunitense)

Venerdì 23 luglio

Lunedì 26 luglio

Roswell, New Mexico (3° stagione) - The CW (rete televisiva statunitense)

Martedì 27 luglio

Venerdì 30 luglio

Outer Banks (2° stagione) - Netflix

