Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Con ben due nuovi canali dedicati al mondo del piccolo schermo, e una piattaforma di streaming sempre più completa, Sky prova a dare del filo da torcere a Netlix. In questo mese di luglio, ci propone infatti una serie di interessantissime prime italiane, tra cui l'apprezzata The Flight Attendant, show con Kaley Cuoco.

Ma Netflix non sembra concedere campo e rilancia con un'infinità di nuove stagioni e una proposta tutta italiana: Generazione 56K, che vede la presenza di alcuni componenti dei The Jackal.

Anche per questo mese abbiamo rinnovato la nostra lista di tutte le serie TV e nuove stagioni in uscita in Italia. La terremo costantemente aggiornata, vi invitiamo dunque a visitare periodicamente questa sezione per non perdere gli ultimi cambiamenti.

Per le prime uscite mondiali vi rimandiamo al relativo articolo.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2021 - 11:20.

Giovedì 1 luglio

Venerdì 2 luglio

Mortale (2° stagione)

Coroner - Sky Investigation/NOW

Sabato 3 luglio

Domenica 4 luglio

Lunedì 5 luglio

City on a Hill (2° stagione) - Sky Atlantic/NOW

Martedì 6 luglio

Streghe (3° stagione) - Rai 4

Mercoledì 7 luglio

Giovedì 8 luglio

Venerdì 9 luglio

Giovedì 15 luglio

Venerdì 16 luglio

Domenica 18 luglio

Venerdì 23 luglio

Domenica 25 luglio

Bulletproof (2° stagione) - Sky Investigation/NOW

Martedì 27 luglio

Mercoledì 28 luglio

Beecham House - Sky Serie/NOW

Venerdì 30 luglio

Sabato 31 luglio

Camping - Sky Atlantic/NOW

