Mark Ruffalo (Hulk) sarà nel Cast di una nuova Serie TV di HBO

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mark Ruffalo, noto per il suo iconico ruolo di Hulk nell'Universo Cinematografico Marvel, è pronto a intraprendere una serie di nuove sfide attoriali. L'attore infatti, oltre a vestire i panni del protagonista dell'inedita miniserie di Netflix Tutta la Luce che non Vediamo, farà parte del cast di un progetto - ancora senza titolo - in arrivo su HBO.

Secondo quanto riferito, la rete ha commissionato questo spettacolo incentrato su una task force. Non solo Ruffalo vi interpreterà un ruolo, ma ne sarà anche produttore esecutivo.

Francesca Orsi di HBO ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova collaborazione con Brad Ingelsby:

"Siamo entusiasti di unire le forze con Ingelsby, l'acclamato autore di Omicidio a Easttown. La sua creatività senza limiti e la sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico sono davvero ispiratrici, e siamo estremamente emozionati all'idea di intraprendere un altro viaggio insieme. Non appena si è presentata l'opportunità di lavorare di nuovo con Mark in una serie, non abbiamo esitato a cogliere l'occasione di vederlo ancora una volta dare vita a un personaggio con grande umanità. Siamo anche onorati di collaborare con Jeremiah, un regista ineguagliabile la cui comprensione profonda della narrazione visiva servirà solo a portare questo progetto a nuovi livelli. L'unione di questi straordinari talenti è entusiasmante e non vediamo l'ora di condividere questa storia con il mondo".

Fonte: Comic Book