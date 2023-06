Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La sitcom della FOX di Linwood Boomer è andata in onda per sette stagioni, ottenendo ampi consensi da parte della critica e vincendo ben sette Emmy nel corso della sua messa in onda. A guidare il cast Frankie Muniz, che ha interpretato il protagonista Malcolm, mentre Bryan Cranston ha interpretato suo padre Hal, Jane Kaczmarek sua madre, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield ed Erik Per Sullivan i fratelli Francis, Reese e Dewey. Forte delle influenze pop-punk e della cultura degli anni 2000, Malcolm in the Middle continua a essere elogiato per le sue interpretazioni, le trame e lo stile di ripresa intelligente in single-cam.

In una recente intervista Cranston ha affermato che un revival della serie TV è sempre più probabile. Alcuni fan credono che l'attore avesse già scritto una sceneggiatura e, sebbene ciò non sia esattamente vero, l'interprete di Hal ha condiviso che ci sono state alcune discussioni su storia, trame e altri dettagli. Con lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso, non potevano comunque lavorare a uno script:

"Sì, direi che su una scala da 1 a 10, una reunion, un film o uno spettacolo o qualcosa del genere è un 8", ha risposto Cranston quando gli è stato chiesto della probabilità di un ritorno di Malcolm in the Middle. "E sì, abbiamo lavorato su idee per la storia, trame e cose del genere".

Cranston ha inoltre ammesso che l'idea di rimettere insieme il cast ha un certo fascino per lui:

"Sono curioso di rivedere quella famiglia 20 anni dopo. Cosa è successo? Dove sono? Cosa stanno facendo i ragazzi? Adesso sono uomini adulti".

Fonte: Comic Book