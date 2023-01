Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La sitcom della FOX di Linwood Boomer è andata in onda per sette stagioni, ottenendo ampi consensi da parte della critica e vincendo ben sette Emmy nel corso della sua messa in onda. A guidare il cast Frankie Muniz, che ha interpretato il protagonista Malcolm, mentre Bryan Cranston ha interpretato suo padre Hal, Jane Kaczmarek sua madre, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield ed Erik Per Sullivan i fratelli Francis, Reese e Dewey. Forte delle influenze pop-punk e della cultura degli anni 2000, Malcolm in the Middle continua a essere elogiato per le sue interpretazioni, le trame e lo stile di ripresa intelligente in single-cam.

In una recente intervista Cranston ha affrontato la possibilità che si realizzi effettivamente una reunion di Malcolm in the Middle.

Come riconosce l'attore, ci sono già state alcune serie discussioni su un film revival della serie TV. Cranston non ha specificato se qualcosa fosse già concreto, ma ha espresso grande entusiasmo nel rivisitare il suo ruolo di Hal e nel ricongiungersi con la "sua famiglia" 20 anni dopo:

"Si è parlato della possibilità di fare come un film reunion di Malcolm in the Middle. Abbiamo avuto una famiglia così fantastica, e sicuramente sarei aperto a un revival se ci fosse una buona idea del tipo: 'Oh, sarebbe fantastico scoprire cosa è successo a questa famiglia 20 anni dopo'. Sarebbe divertente farlo".

Fonte: Screen Rant