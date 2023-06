Magnum P.I. : la Serie TV si Concluderà con la 5ª Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il revival di successo di Magnum P.I. è stato cancellato dalla CBS lo scorso anno, per poi essere salvato dalla NBC che ne ha ordinato due stagioni. Ora, la rete ha annunciato che il quinto capitolo sarà l'ultimo della serie TV.

Ma qual è la motivazione? Lo sciopero della Writer's Guild of America ovviamente, ma non solo: la Screen Actor's Guild potrebbe unirsi a loro la prossima settimana e, secondo quanto riferito, i contratti del cast scadono il 30 giugno, in linea con la sequenza temporale di un potenziale sciopero della SAG.

Se la NBC decidesse di mantenere i contratti del cast, i vertici della rete potrebbero vederla come uno spreco di denaro, poiché significherebbe una lunga attesa per un effettivo rinnovo dello spettacolo.

Inoltre, nessuno potrebbe recitarvi (dato che non ci sono e non ci possono essere - al momento - delle sceneggiature). Il rapporto su Magnum P.I. fa notare che gli ultimi 10 episodi erano originariamente previsti per un debutto nel 2024, ma potrebbero essere rilasciati prima se lo sciopero della WGA dovesse proseguire ulteriormente.

Magnum P.I. è disponibile in streaming su Prime Video e NOW.

Fonte: Comic Book