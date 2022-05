Magnum P.I. 5 non ci sarà! Cancellata la Serie TV targata CBS

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo l'annuncio delle cancellazioni da parte di The CW, anche CBS ha annunciato che la quinta stagione di Magnum P.I. non ci sarà. Lo spettacolo stava ottenendo solo un punteggio di 0,7 tra i principali gruppi demografici, gli adulti tra i 18 e i 49 anni. Altre notizie invece riportano che la serie si è conclusa poiché la CBS e lo studio di produzione Universal non sono riusciti a raggiungere un accordo sul canone.

Lo show ha visto Jay Hernandez nel ruolo del protagonista Thomas Magnum, un ex Navy SEAL decorato che, tornato a casa dall'Afghanistan, riutilizza le sue capacità militari per diventare un investigatore privato. Un affascinante ladro, un eroe americano e un fan sfegatato dei Detroit Tigers, Magnum vive in un cottage per gli ospiti a Robin's Nest, la lussuosa tenuta dove lavora come consulente per la sicurezza per integrare la sua licenza. Altri membri del cast della serie includevano Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Tim Kang e Amy Hill.

I fan della serie sono rimasti devastati nel vedere che la serie è giunta a una fine brusca. Il finale della quarta stagione, oramai finale della serie, è andato in onda il 6 maggio e ha visto Juliet Higgins e Magnum che finalmente hanno condiviso i loro sentimenti reciproci.

Oltre a Magnum P.I., la CBS ha cancellato le sitcom United States of Al e B Positive, entrambe con appena due stagioni, e ha concluso le commedie Good Sam e How We Roll. La rete ha precedentemente distribuito tre rinnovi all'inizio di questa settimana, dando a tutti e tre i programmi TV dell'FBI (FBI, FBI: International e FBI: Most Wanted) un rinnovo non di una, ma di due stagioni ciascuno.

Fonte: Comic Book