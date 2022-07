Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sembra proprio che la fine di Magnum P.I. non sia ancora arrivata: NBC ha infatti appena concluso un nuovo accordo, grazie al quale saranno prodotti ben 20 nuovi episodi dello show, suddivisi in 2 stagioni.

La serie TV aveva subito una brusca cancellazione da parte della CBS, ma la Universal TV si è subito messa all'opera per cercare una nuova casa. NBC è stata individuata come principale contendente.

Con il suo salvataggio Magnum P.I. segue le orme di un'altra serie TV prodotta dalla Universal, Brooklyn Nine-Nine, che è stata ripresa dalla NBC dopo la cancellazione della FOX.

In attesa della chiusura dell'accordo, CBS - che co-produce la serie con la Universal TV - non ha esteso i contratti con il cast scaduti a fine giugno. Con un accordo sull'ordine raggiunto, il cast ora è in fase di rientro e sta finalizzando i contratti per tornare per le nuove stagioni.

Non resta attendere per avere ulteriori dettagli sul seguito dello show. Non mancheremo ovviamente di aggiornarvi al riguardo.

Fonte: Deadline