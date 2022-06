Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 minuti fa

Made for Love è stato cancellato da HBO Max dopo due sole stagioni e, a tal proposito, i rappresentanti della piattaforma hanno dichiarato:

"Siamo estremamente grati per il viaggio davvero spettacolare di queste ultime due stagioni, per gentile concessione di Alissa Nutting, Christina Lee, Cristin, Billy, Ray e l'intero cast e il team creativo di Made for Love. La serie sarà sempre nei nostri pensieri".

La cancellazione dello spettacolo guidato da Cristin Milioti arriva sulla scia della cancellazione di uno degli altri titoli di punta della piattaforma, Raised by Wolves di Ridley Scott, che a causa dei continui sconvolgimenti della nuova società madre di HBO Max, la Warner Bros. Discovery, non è stata rinnovata.

Basato sul romanzo di Alissa Nutting, il primo capitolo dello spettacolo segue Hazel Green (Cristin Milioti), una donna di 30 anni in fuga dopo 10 anni di matrimonio soffocante con il miliardario Byron Gogol (Billy Magnussen), tanto intelligente quanto insopportabile. Dopo aver scoperto che suo marito le ha impiantato un dispositivo di monitoraggio, permettendogli di rintracciarla, osservarla e conoscere i suoi dati emotivi, Hazel è fuggita nella sua città natale per rifugiarsi dal padre Herbert (Ray Romano) e la sua compagna, Diane.

Nella seconda stagione, per salvare la vita di suo padre, Hazel torna all'Hub, il palazzo high-tech di Byron. Ma una volta dentro, lei e Byron vengono entrambi intrappolati dalla nuovissima tecnologia rivoluzionaria (e pericolosa) di Gogol.

Made for Love è interpretato anche da Dan Bakkendahl, Noma Dumezweni, Caleb Foote e Sarunas J. Jackson.

La prima stagione di Made for Love è disponibile su NOW.

Fonte: Variety