Matteo Rossi - 27 giugno 2021

J.J. Abrams (Fringe, Lost) sembra sempre più interessato ai personaggi e alle storie dei fumetti della DC: nei suoi prossimi piani è infatti presente una nuova serie animata con protagonista il Crociato Incappucciato e un possibile progetto legato alla Justice League Dark.

Stando ad alcuni rumours il celebre regista starebbe già pensando di ampliare l’universo di quest’ultimo potenziale show tramite la realizzazione, per il servizio streaming di HBO Max, di uno spin-off incentrato sulla figura di Madame Xanadu.

Il personaggio, apparso nei comics nel lontano 1978, è una maga immortale, dotata di incredibili poteri, quali precognizione, teletrasporto, telecinesi e predizione del futuro.

Legata al mito del ciclo Arturiano, la potente strega è affiliata al gruppo di supereroi della Justice League Dark, di cui fanno parte anche John Constantine e Zatanna, e che si occupa di ogni minaccia o avversità legata all’universo demoniaco e soprannaturale.

A dirigere il progetto sarà Angela Robinson, che si è già avvicinata al mondo della DC con il film Professor Marston and the Wonder Women, basato sulla figura dello psicologo americano William Moulton Marston, creatore dell’Amazzone guerriera Wonder Woman.

