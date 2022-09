Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 51 minuti fa

Il regista britannico Joe Wright, conosciuto per aver diretto L'Ora più Buia, dirigerà l'inedito dramma televisivo M - Il Figlio del Secolo, che racconterà l'ascesa al potere di Benito Mussolini.

La serie, basata sul romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega, ripercorre la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa di Mussolini con un approccio innovativo che ha acceso il dibattito sull'eredità del dittatore fascista in Italia e all'estero.

"Lo scrittore ha capito e messo su carta, con fatti, documenti e tutto il resto, che Mussolini è la persona - lui e solo lui - che ha creato quello che oggi conosciamo come populismo e fascismo", ha affermato il produttore dello spettacolo Lorenzo Mieli.

La serie in otto parti - le cui riprese inizieranno presto a Roma - è prodotta da Sky Studios e dalla società di Mieli, The Apartment. È scritta da Stefano Bises (Gomorra, The New Pope) in collaborazione con Davide Serino.

Non si ha ancora nessuna informazione riguardo al cast.

“Il fascismo è qualcosa che oggi interessa a tutti. È stato rilevante negli ultimi decenni, ma è particolarmente rilevante ora in tutto il mondo", ha affermato Mieli. “Ed è interessante perché prima di Trump gli Stati Uniti e la cultura anglosassone pensavano che il fascismo fosse qualcosa di molto lontano da loro. Ma ora non più". Ecco perché ho pensato a un regista anglosassone per lo spettacolo".

In particolare, Mieli pensa che Wright sia perfetto:

"Adoro il modo in cui ha affrontato la politica ne L'Ora più Buia, e amo il modo in cui cambia genere. Wright si è innamorato del materiale, e proprio ora sta lavorando a Roma, occupandosi di uno dei personaggi peggiori e più iconici della nostra storia".