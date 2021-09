Luna Park: il Full Trailer della nuova Serie TV Italiana di Netflix

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il colosso dello streaming Netflix ci riprova a portare un nuovo prodotto italiano, Luna Park, tra i titoli delle serie TV, dopo i successi di Suburra, Baby, Summertime, ZeroZeroZero e SKAM Italia (questi ultimi premiati ai Nastri d'Argento 2021).

Creato e scritto da Isabella Anguilar, lo show è ambientato nella Roma degli anni '60, in piena Dolce Vita, in un mondo popolato da giostrai e artisti di strada, ma anche da famiglie dell'alta borghesia. La storia narra la scoperta del legame tra due sorelle separate alla nascita, una è Nora (Simona Tabasco), che lavora come giostraia, l’altra è Rosa (Lia Grieco), ragazza di famiglia benestante. Insieme cercheranno in ogni modo di far luce sul mistero della loro separazione. Infatti il loro incontro porterà le rispettive famiglie, i Marini ed i Gabrielli, a doversi confrontare con il proprio passato per conoscere il loro futuro. Un percorso che unirà differenti generazioni, con intrighi, segreti, ma anche la scoperta dell’amore.

Nel cast ci sono anche: Tommaso Ragno, Mario Sgueglia, Ludovica Martino e Paolo Calabresi.

L'uscita della serie TV Luna Park è prevista per il 30 settembre su Netflix. Di seguito il trailer rilasciato.