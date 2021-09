Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 18 ore fa

La prima edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie Internazionali 2021 è partita da Napoli. L'evento dedicato alle serie TV conferma sempre più la spiccata centralità della città vesuviana nel panorama della produzione audiovisiva italiana contemporanea.

Nella cornice del teatro di corte di Palazzo Reale è avvenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai protagonisti più apprezzati da pubblico e critica. I premi più ambiti sono stati consegnati alla serie TV di Matteo Rovere Romulus e alla serie TV Petra di Maria Sole Tognazzi.



Nella serata di ieri sono stati molti volti noti a ritirare i premi: il primo fra tutti è stato l'attore romano Luca Zingaretti, omaggiato per i vent'anni della storica serie di Raiuno Il Commissario Montalbano. Entusiasmo per il beniamino di casa Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra e premiato al pari di Marco D'Amore poche settimane prima della messa in onda della quinta e conclusiva stagione su Sky a novembre.

Altri riconoscimenti sono andati a Stefano Accorsi per la trilogia su Tangentopoli, 1992, 1993 e 1994, ad Alessandro Borghi per la serie TV Suburra e a Silvio Orlando per il memorabile ruolo del cardinale Voiello in The Young Pope e The New Pope.

Inoltre sono state premiate anche una cinquina di show dall'appeal internazionale, capaci di fare grande la serialità italiana anche all'estero. In questa selezione ci sono la serie TV creata da Saverio Costanzo L'Amica Geniale, lo show We Are Who We Are di Luca Guadagnino e lo spettacolo ZeroZeroZero targato Netflix.

Infine sono stati premiati anche Matilda De Angelis per il suo ruolo in The Undoing, serie TV di Sky in lizza anche agli Emmy, e il teen show SKAM Italia con il regista Ludovico Bessegato.