Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo il grande ritorno di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, i fan avevano sperato in un ricongiungimento dei Difensori nel MCU. Dati i numerosi commenti dei fan, Mike Colter (star di Luke Cage) ha approfittato di una recente apparizione per fare un po' di chiarezza.

L'attore ha risposto alle recenti voci di un presunto revival della serie TV The Defenders, spiegando che non è ancora stato informato di alcun piano per una reunion.

Complice dell'eccitazione dei fan la star di Jessica Jones, Krysten Ritter, che ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritraeva con Colter. Tuttavia, l'attore ha affermato che si è trattata solo di una semplice coincidenza, sostenendo che i due sono quasi vicini di casa. Ma i fan non sono così convinti...

"Sapete, è stato divertente, viviamo in quartieri molto vicini l'uno dall'altro. E ci siamo incontrati in un campo di fragole che era a circa ad un'ora di distanza. Eravamo nello stesso posto con i nostri figli. Mi sono imbattuto in altro un attore che non conoscevo e mi sono detto: 'Hey, ma è Krysten!'. E ho pensato che potessero fare amicizia. Quindi le ho mandato un messaggio e lei si è presentata di fronte a me e siamo usciti, lasciando che i bambini giocassero. Non so cosa stia succedendo alla Marvel, mi è piaciuto lavorare con lei e non so davvero nient'altro che questo. É davvero tutto".

Colter ha anche aggiunto:

“Adoro il personaggio di Jessica Jones più di qualsiasi altra cosa. Se mai ci fosse l’opportunità di comparire in qualche parte insieme a lei, sarei il primo a dire di sì, sarei veramente elettrizzato. Recitare insieme è stato un sogno, amo lei e il suo personaggio. Adoro il modo con cui si è connessa così profondamente a tante persone”.

Fonte: Comic Book