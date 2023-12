Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 09 dicembre 2023

Dopo la conclusione di Better Call Saul - che ha valso a Bob Odenkirk una candidatura agli Emmy per il suo ruolo di Saul Goodman - l'attore ha proseguito la sua collaborazione con AMC nella nuova serie TV Lucky Hank.

Lo spettacolo ha debuttato a marzo ottenendo valutazioni complessivamente buone ma, nonostante ciò, non avrà una seconda stagione.

Tramite un comunicato, AMC ha dichiarato: "Si è conclusa un'era con la cancellazione di Lucky Hank, ma rimane l'apprezzamento per il lavoro svolto da tutti coloro che hanno portato questo show unico e profondamente umano agli spettatori, dal talentuoso team creativo ai nostri partner di Sony e, naturalmente, a Bob, Mireille Enos e a tutto il cast e la troupe. Purtroppo, non siamo in grado di procedere con una seconda stagione, ma siamo contenti che questi otto episodi esistano su AMC+ e che continueranno a trovare nuovi fan, o a essere rivisti da spettatori che vogliono trascorrere più tempo con Hank, Lily e l'affascinante cast di personaggi del Railton College".

