Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La data di uscita in Italia della terza e ultima stagione di Love, Victor è stata svelata: gli ultimi otto episodi dello show saranno rilasciati dal 15 giugno su Disney+, in contemporanea con gli USA su Hulu.

Nata come sequel del film del 2018 Love, Simon, la serie TV vede Michael Cimino interpretare Victor Salazar, un adolescente gay che cerca di capire la sua sessualità mentre si adatta alla vita in una nuova città. Nella seconda stagione Victor ha fatto coming out con la sua famiglia e ha iniziato una vera relazione con il primo fidanzato Benji (George Sear), ma alla fine si è ritrovato combattuto tra Benji e la nuova conoscenza Rahim (Anthony Keyvan). Alla fine prende una decisione, lasciando però in sospeso gli spettatori.

Questa stagione ritroverà Victor in un viaggio alla scoperta di sé stesso, non solo per decidere con chi vuole stare ma, più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post-scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.

Oltre al ritorno di Cimino, Sear e Keyvan ci saranno ancora Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding e Ava Capri. L'attore di American Horror Story Nico Greetham si è unito al cast con il ruolo di Nick, un ragazzo con il quale Victor fa amicizia dopo averlo conosciuto in chiesa.

Gli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono i produttori esecutivi insieme a Brian Tanen, Rick Wiener e Kenny Schwartz.

Fonte: Comic Book