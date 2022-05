Love, Victor 3: pubblicato il Trailer Ufficiale della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il nuovo anno presso la Creekwood High School sta finalmente per iniziare, e per Victor e tutti i suoi amici si prospetta come il più importante e impegnativo.

Si avvicina infatti il debutto della terza e conclusiva stagione di Love, Victor, lo show targato Hulu spin-off della pellicola del 2018 Tuo, Simon, e in vista dell’evento è stato recentemente pubblicato il trailer.

Il video offre un’anticipazione di ciò che attenderà i protagonisti, impegnati nel prendere decisioni che si riveleranno fondamentali per la propria vita.

I nuovi episodi infatti vedranno Victor (Michael Cimino) continuare a percorrere il viaggio alla scoperta di sé stesso, trovandosi a capire chi sia il ragazzo con cui vuole stare e soprattutto la persona che vuole essere.

Tra i piani per il post-liceo e dilemmi importanti, il giovane e i suoi amici dovranno affrontare tutta una serie di difficoltà per fare le scelte migliori per il loro futuro.

Oltre a Cimino il cast è composto da Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, Ana Ortiz (Ugly Betty), Anthony Keyvan e Ava Capri.

La terza stagione è attesa su Hulu, e in contemporanea su Disney+, per il prossimo 15 giugno.

Fonte: Deadline