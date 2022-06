Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

"Tutti mi dicono di voltare pagina, ma non so se sono pronto".

Dopo il finale mozzafiato della seconda stagione, ad un anno di distanza, torna con la terza stagione ed ultima stagione, l’apprezzata serie TV LGBTQ+ Love, Victor sul catalogo Star di Disney+.

Trama e cast

Protagonista è Victor Salazar (Michael Cimino) che si trasferisce dal Texas ad Atlanta e inizia a frequentare la Creekwood High School. Victor, non solo dovrà fare i conti con un ambiente scolastico nuovo e la necessità di ricostruirsi una rete di contatti, ma dovrà anche comprendere una sessualità in via di definizione. In fondo il giovane sa di essere omosessuale, e la sua attrazione per Benji (George Sear), compagno di scuola e collega alla caffetteria, è eloquente in questo senso. Tuttavia, la paura di ferire la propria famiglia di origini colombiane, molto devota e in fondo tradizionalista, lo spinge a celare i suoi veri sentimenti, ad esplorare strade diverse, e soprattutto a legarsi a Mia (Rachel Hilson), fra le ragazze più ambite dell'istituto.

Nella seconda stagione sono stati messi in evidenza i percorsi dei personaggi che danno forma alla struttura narrativa. Tra questi Felix (Anthony Turpel), che ha riavuto a casa la madre in salute e ha scelto di non riprovarci con Lake (Bebe Wood), per dare una chance al rapporto con Pilar (Isabella Ferreira). Intanto Mia (Rachel Naomi Hilson), dopo le nozze del padre e la notizia del trasferimento, ha lasciato casa con Andrew (Mason Gooding) per raggiungere la madre. Nel frattempo, Isabel (Ana Ortiz) e Armando (James Martinez), sembra abbiano deciso di provare a ricostruire il loro matrimonio, dopo che Isabel è finalmente riuscita ad accettare il figlio Victor in tutto e per tutto.

Il protagonista, infine si è trovato a dover fare una scelta. Rahim (Anthony Keyvan), infatti, gli ha svelato i suoi sentimenti, scuotendo la sicurezza che Victor ha sempre avuto nei confronti di Benji. Con l’aiuto di Felix, però, ha capito con chi vuole stare davvero.

Nella terza stagione si assisterà all'evolversi delle vite dei protagonisti. Si comprenderà la scelta di Victor e si vedrà se le relazioni sbocciate dureranno. Infine potrebbe nascere una relazione tra Lake e Lucy (Ava Capri).

Il cast della nuova stagione è riconfermato, in più, sarà presente Nico Greetham (American Horror Story), che interpreterà Nick, un nuovo amico che Victor conosce in chiesa.

Produzione ed approfondimenti

Spin-off del film Love, Simon, adattamento del romanzo Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, la serie TV è prodotta e creata da Greg Berlanti (The Flash), già regista del film del 2018 ed è girata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che sono anche i produttori esecutivi insieme a Brian Tanen, Jason Ensler e Isaac Klausner. La serie TV è una produzione 20th Century Fox Television, 20th Television e The Walk-Up Company.

Il film Love, Simon aveva colpito il pubblico e aveva avuto una grande eco perché, per la prima volta, portava sullo schermo la storia di un ragazzo omosessuale che riusciva a coronare il proprio sogno di un primo bacio, dopo aver intrattenuto un rapporto epistolare con un misterioso interlocutore la cui identità gli era ignota. Il film di Berlanti aveva infranto tabù e riscritto con delicatezza certi canoni.

La serie TV, tra triangoli amorosi, equivoci, pettegolezzi, imbarazzi, lotte di classe, ecc.. sfoggia tutti gli strumenti del romanticismo teen ma riesce a giocare con intelligenza con le convenzioni. Innovativo, a differenza dell’opera cinematografica, in quanto il protagonista affronta un percorso più accidentato, più religioso e il suo punto di vista è più problematico. La via per l'accettazione da parte di Victor e soprattutto delle persone che gli stanno attorno, risulta più frammentata e complicata, ma questo la rende più reale.

Un risvolto paradossale è avvenuto durante l’iter produttivo della serie TV. Negli USA, infatti, la serie TV era pensata originariamente per andare su Disney+, ma poi è stata trasferita su Hulu. Per lo stesso motivo in Italia approda su Star, la controparte adulta dello piattaforma di Disney. Eppure in Love, Victor non ci sono scene di nudità, non c’è violenza, non esiste l’uso di droghe o estremismi umani. Quindi questa eccessiva cautela risulta spiazzante.

Data di uscita e trailer

La terza stagione è composta da otto episodi, ciascuno della durata di circa 25/30 minuti e sarà rilasciata il 15 giugno contemporaneamente su Hulu e su Disney+.