Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo l'annuncio ufficiale avvenuto pochi giorni fa della chiusura con la terza stagione della serie TV Love, Victor, ci sono state le varie reazioni di alcuni componenti del cast, che con affetto hanno accolto la conclusione dello show.

Mason Gooding, che nella serie TV interpreta il bullo del basket Andrew Spencer, in una recente intervista ha sottolineato la sua soddisfazione per il lavoro svolto:

"Sono grato che siamo riusciti a raccontare la storia fino a questo punto. Spero che le persone siano soddisfatte del finale".

Mason Gooding on the end of #LoveVictor: "I'm grateful that we've gotten to tell the story to this point. I hope people are satisfied with the ending...You'll have to let me know when you watch it." https://t.co/UelpGBuEH6 pic.twitter.com/8LHyEDc94K — Variety (@Variety) February 9, 2022

Mentre il co-showrunner e direttore esecutivo Brian Tanen ha dichiarato:

"Nel complesso, l'accoglienza è stata incredibilmente positiva, ed è stato meraviglioso. Questa versione di realizzazione dei desideri di una storia in cui un giovane è stato accettato per quello che era e che i suoi genitori hanno avuto una grande reazione, è stato incoraggiante per molte persone vederlo rappresentato sul piccolo schermo. Lavorare a questo progetto è stato ottimo per raccontare questo tipo di storia. Nei film i personaggi devono arrivare ad una conclusione entro la fine di due ore, mentre con la televisione possono crescere per lunghi periodi di tempo, possono iniziare in un posto e finire in un altro, e questa crescita è sembrata molto reale per arrivare al coming out di entrambi i giovani, così come alla reazione di una famiglia che potrebbe non essere adatta ad ascoltare quel tipo di notizie".

Nato come sequel del film del 2018 Love, Simon, la serie di Hulu vede Michael Cimino nei panni di Victor Salazar, un adolescente gay che cerca di capire la sua sessualità mentre si adatta alla vita in una nuova città. Nella seconda stagione, Victor ha fatto coming out con la sua famiglia e ha iniziato una vera relazione con il primo fidanzato Benji (George Sear), ma alla fine si è ritrovato combattuto tra Benji e la nuova conoscenza Rahim (Anthony Keyvan). Alla fine prende una decisione, lasciando però in sospeso gli spettatori.

La terza stagione di Love, Victor, con otto nuovi episodi, debutterà il 15 giugno negli USA. Presumibilmente, sarà rilasciata nello stesso periodo anche in Italia su Disney+.

Fonte: Variety