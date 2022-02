Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La prossima terza stagione sarà l'ultima per Love, Victor: gli otto episodi della stagione finale saranno presentati in anteprima su Disney+ il 15 giugno.

Dopo gli eventi del film Love, Simon, Love, Victor racconta la storia di Victor Salazar (Michael Cimino), un nuovo studente della Creekwood High che si è appena trasferito con la sua famiglia dalla campagna del Texas ad Atlanta. Oltre a tutte le solite pressioni tipiche del liceo, Victor sta ancora cercando di capire la sua sessualità, un argomento complicato nella sua famiglia religiosa. Chiedendo consiglio a Simon, Victor impara lentamente ma inesorabilmente a essere l'autentico sé stesso e a fidarsi del messaggio del film: che tutti meritano una grande storia d'amore.

La prossima stagione vede Victor intraprendere un viaggio alla scoperta di sé stesso, non solo decidendo con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i loro piani post-liceo incombenti, Victor e i suoi amici devono affrontare una nuova serie di problemi per fare le scelte migliori per il loro futuro.

Oltre Cimino, il cast include anche Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, Ana Ortiz, Anthony Keyvan e Ava Capri.

Fonte: Deadline