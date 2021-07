Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 02 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Disney+ ha da poco rilasciato Il quarto episodio di Loki, che si è rivelato una vera bomba: partito in maniera più lenta, ha saputo concentrare nell’ultima parte una serie di rivelazioni e scoppiettanti colpi di scena che hanno letteralmente fatto sobbalzare i fan dalla sedia.

Non solo infatti si è appreso che i fantomatici Custodi del Tempo non sono altro che dei semplici robot, ma il pubblico ha anche assistito alle morti in rapida successione di Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e dello stesso Dio degli Inganni (Tom Hiddleston).

La scena post-credit ha però mostrato che Loki è in realtà vivo e vegeto, ma è stato catapultato in un posto dall'aspetto tutt’altro che confortante, trovandosi infatti circondato da quelli che sembrano i resti della città di New York.

Come se questo non fosse già abbastanza, tre figure misteriose si palesano di fronte all’amato protagonista.

Gli sconosciuti altro non sono che delle nuove varianti della divinità asgardiana, che i titoli di coda identificano come Kid Loki, Boastful Loki e infine Classic Loki.

Quest’ultima versione, che indossa il costume iconico apparso nei fumetti, è interpretata dall’attore Richard E. Grant, i cui crediti sono legati al film di Dracula di Bram Stoker e più recentemente a Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

A ricoprire invece gli altri due ruoli troviamo il giovane Jack Veal e Deobia Oparei, apparso ne Il Trono di Spade e in Sex Education.

Non resta a questo punto che attendere il prossimo mercoledì per vedere come evolverà la trama da adesso in poi e per capire come questi nuovi personaggi ne saranno parte integrante.

Fonte: Comic Book