Come sappiamo, la regista di Loki Kate Herron ha rivelato che la serie era, in parte, ispirata a I Teletubbies: il Vuoto, infatti, è stato in gran parte ispirato alle armoniose colline tipiche della famosa serie per bambini. In queste ore, l'account Twitter de I Teletubbies ha regalato una risposta epica alla regista della serie TV Disney+.

This is the best moment of my career 💚 — Kate Herron (@iamkateherron) July 20, 2021

Herron, in una recente intervista, ha rivelato che l'influenza della serie per bambini possiamo trovarla nell'estetica del Vuoto:

"Il riferimento a I Teletubbies era nell'episodio 5. Volevo che Il Vuoto sembrasse una specie di giardino incolto, perché è un posto dimenticato. In sostanza, avevo proposto la campagna britannica perché ci somiglia molto, ma ricordo di aver parlato col team degli effetti visivi, e loro dicevano: 'Beh, a cosa stai pensando?'. Non riuscivo a pensare, ed ero tipo: 'Oh mio Dio, sai cos'è? È come I Teletubbies, è come quelle dolci colline, ed è quello che stiamo cercando'. Ma non c'è il Sole, c'è questo tipo di nebbia. Ed è così che I Teletubbies sono entrati nello spettacolo".

Fonte: Comic Book