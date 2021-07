Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver diretto tutti e sei gli episodi della prima stagione di Loki, la regista Kate Herron ha annunciato che abbandonerà la serie TV Disney+. Nonostante ciò, Herron ha molte idee su ciò che vorrebbe vedere dal Dio dell'Inganno e dal resto dei personaggi dello spettacolo.

A distinguersi dagli altri, dice Herron, c'è il giudice Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). In una nuova intervista, la regista ha rivelato che c'è ancora molto da scoprire sul misterioso personaggio di Mbatha-Raw, in particolare sulla sua vita al di fuori della Time Variance Authority:

"La amo. Gugu la chiamava sempre 'ragazza casa e chiesa', il che mi ha fatto ridere, ma lo è. Ora è in ufficio, ma una volta era un Hunter sbalorditiva. Quindi penso: 'Ok, bene, come continua il suo percorso?'. Pensavo: 'Non dovremmo vedere i suoi ricordi'. È un personaggio che pensava di avere potere e si rende conto di non averne affatto. Sembrava giusto darle almeno un po' di potere in quello scenario. I ricordi sono privati. Sono suoi. Anche come fan, ho pensato: 'Oh mio Dio, ma chi è lei?!'.”.

Parlando delle due Varianti protagoniste, Herron sottolinea che Loki è ora bloccato in una realtà separata mentre Sylvie è rimasta alla Fine dei Tempi, dopo aver ucciso Colui che Rimane:

"Loki in una realtà completamente diversa. Che ne sarà di lui? Come tornerà? Tornerà? E dov'è Sylvie? È ancora nella Cittadella? E il multiverso...Che diavolo succederà?! Quindi penso che ci siano così tante domande a cui rispondere, e molta più strada da percorrere con tutti i nostri personaggi. Sono davvero orgogliosa di aver creato la storia di Loki. Ma ci sono così tanti aspetti diversi della sua identità e personalità che devono ancora essere esplorati. Sono entusiasta di vedere cosa succederà".

