Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Con le riprese dei nuovi episodi che si stanno svolgendo proprio in questo periodo a Londra, notizia confermata dalle numerose foto provenienti dal set che stanno trapelando in rete, è stato annunciato il nome di una new entry che farà il suo debutto nella seconda stagione di Loki.

Stando infatti a quanto recentemente comunicato, Rafael Casal (creatore, produttore e attore della dramedy Blindspotting) apparirà nel prossimo arco narrativo della serie dedicata all’amato Dio degli Inganni in ruolo ancora top secret.

Le prime teorie che hanno iniziato a circolare vorrebbero l’attore vestire i panni di Zaniac, una misteriosa e potente entità in grado di passare da un corpo ad un altro prendendone possesso e che nei fumetti originali si è spesso trovato a scontrarsi con Thor.

Naturalmente si tratta di congetture, quindi da prendere con le pinze, almeno fino al momento in cui non giunga una conferma ufficiale.

Casal si unisce al resto del cast che vede la presenza dell’ovvio Tom Hiddleston (The Night Manager), Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) e Tara Strong.

Fonte: Comic Book