Dopo l'arrivo della notizia che sottolinea l'andamento della produzione per la prossima stagione della serie TV Marvel Loki, c'è la conferma del ritorno di uno dei personaggi principali per il secondo capitolo.

L'attrice britannica Gugu Mbatha-Raw (The Mornign Show), che interpreta il giudice della TVA Ravonna Renslayer, ha recentemente confermato che tornerà per il prossimo lotto di episodi dello show. Durante un'intervista con Michael Strahan su Good Morning America, a Mbatha-Raw è stato chiesto del suo coinvolgimento nel futuro della serie TV. La sua risposta è stata breve e diretta: "So che c'è una seconda stagione e so che ci sono dentro...ed è tutto ciò che posso dire!".

Nel finale della prima stagione, Ravonna Renslayer parte in missione per trovare il "libero arbitrio" dopo che Miss Minutes ha rivelato alcune importanti informazioni su Colui che Rimane (Jonathan Majors). Per il personaggio del giudice Ravonna ci sono molte poteziali trame, come anche un amore raccontato nei fumetti.

La prima stagione di Loki è disponibile su Disney+.

Fonte: Murphy\'s Multiverse