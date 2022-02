Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Sembra che le riprese della seconda stagione di Loki inizieranno un po' prima del previsto. Secondo un recente rapporto, le riprese del nuovo lotto di episodi dovrebbero iniziare questa estate ai Pinewood Studios di Londra. Sapendo ciò, si prevede che l'inedito capitolo di Loki sarà uno dei prossimi progetti dei Marvel Studios da filmare: allo stato attuale, infatti, Black Panther: Wakanda Forever sta attualmente finendo le riprese principali, così come Secret Invasion di Disney+.

A parte il fatto che rivedremo sicuramente Tom Hiddleston e Sophia di Martino nei loro ruoli, non si conoscono altri dettagli.

"Sono così grato di aver potuto fare la prima stagione, e non sono ancora del tutto in grado di elaborare il fatto che possiamo farne un'altra. Sono così emozionato dalle possibilità", ha condiviso Tom Hiddleston. "Stiamo già facendo delle discussioni. Discussioni profonde, molto profonde. Non vedo l'ora di iniziare. Voglio ringraziare il pubblico, perché senza il pubblico non avremmo potuto fare una seconda stagione 2. Spero che la prima sia stata piena di sorprese. E penso che la seconda ne avrà ancora di più".

La prima stagione di Loki è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book