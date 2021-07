Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 39 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un tweet - poi cancellato dai Marvel Studios Canada - che recitava: "Signore e signori...I Loki. Vederli tutti nel quinto episodio di #Loki dei Marvel Studios, ora in streaming su @DisneyPlus" includeva un'immagine del soldato della Time Variance Authority B-15 (Wunmi Mosaku) insieme alle foto delle Varianti di Loki che abbiamo conosciuto nel quarto episodio.

A quel punto, lo scrittore di Loki Eric Martin non ha perso tempo e ha espressamente dichiarato sui social media che ciò che sembrava identificare un personaggio come un'altra variante di Loki, apparentemente rovinando una sorpresa dall'episodio 6, non era vero:

"Non credo che tutti questi siano Loki...", ha twittato Martin in risposta al tweet ora cancellato.

I don’t think all of these are Lokis… https://t.co/knO4s7LFfr — Eric Martin (@MrEricMartin) July 11, 2021

L'episodio 5 si conclude con Loki e Sylvie che si dirigono insieme verso una fortezza, che potrebbe essere Chronopolis: la principale base operativa di Immortus, alias il viaggiatore del tempo Kang il Conquistatore dei fumetti Marvel.

Non resta quindi che attendere questo mercoledì per scoprire come si concluderà la serie TV dei Marvel Studios!

Fonte: Comic Book