Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quarto episodio di Loki è stato pieno di colpi di scena scioccanti ma la vera chicca è stata la scena post-credit. Dopo essere stato falciato da Renslayer, Loki ricompare con altre Varianti di sé stesso in una versione post-apocalittica di New York. Ciò conferma la paura più grande di Tony Stark, quello che aveva sempre tentato di evitare da quando era diventato Iron Man.

La ricomparsa di Loki anticipa alcune importanti rivelazioni, tra cui la possibilità che le Varianti falciate vengano inviate a linee temporali segrete invece di morire, il che suggerisce che Mobius potrebbe non essere sparito del tutto, o così almeno sperano i fan.

L'immagine di una Manhattan completamente distrutta racchiude perfettamente il peggior incubo di Tony Stark. Da quando è sopravvissuto all'attacco dei Dieci Anelli in Iron Man, Stark ha promesso di concentrare tutti i suoi sforzi sulla protezione del mondo, e dopo essere quasi morto cercando di fermare una bomba atomica alla fine della battaglia di New York in The Avengers, ha sviluppato una profonda paura delle catastrofi che continuava a spingerlo a salvare il mondo a tutti i costi. La sua ossessione ha portato a eventi tragici come la distruzione di Sokovia in Avengers: Age of Ultron e lo scioglimento dei Vendicatori in Captain America: Civil War. Nonostante i continui fallimenti di Iron Man, una conclusione agrodolce alla costante preoccupazione di Tony Stark è finalmente arrivata in Avengers: Endgame con la sconfitta di Thanos e la morte di Iron Man stesso.

Ovviamente nemmeno Iron Man può nulla con la salvaguardia di tutti i possibili universi, ma Loki mette in mostra l'importanza degli Avengers nel preservare l'ordine.

Il quarto episodio di Loki lascia tante domande a cui dare una risposta e si spera che vengano date prima della fine della stagione.

Fonte: Screen Rant