Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I fan di Loki non potevano credere ai loro occhi quando hanno visto i palesi riferimenti del quarto episodio a vampiri e titani. La regista Kate Herron ha recentemente parlato della questione, passando la palla a Kevin Feige:

"Direi che dovreste chiedere a Kevin Feige...Questo è sicuramente qualcosa legato alla Marvel".

Questa non è una novità per molti dei nuovi registi dei Marvel Studios Television: o decidono loro cosa mettere nello show, o ricevono ordini dall'alto. Entrambi a volte possono portare nella stessa direzione ma, nel caso di Loki, è un po' troppo difficile resistere a quel riferimento ai vampiri, specialmente perché i fan della Marvel sanno bene che nel prossimo futuro uscirà un nuovo film su Blade.

In una recente intervista, Herron ha inoltre parlato della storia d'amore in erba tra Loki e Sylvie:

"Chi è la persona migliore per Loki?. L'intero spettacolo riguarda l'identità. Riguarda lui, ed è su un percorso molto diverso, è in un viaggio diverso. Vede cose familiari in Sylvie, pensa: 'Oh, ci sono stato. Lo so cosa senti'. Ma lei dice: 'Beh, non mi sento così'. E penso che fosse una cosa divertente. Lei è lui, ma non è lui. Hanno avuto esperienze di vita così diverse. Quindi, solo dal punto di vista dell'identità, è stato interessante approfondire questo tema".

Lo sceneggiatore Michael Waldron ha poi spiegato perché tutto ciò ha senso per Loki:

"Quello era uno dei punti cruciali del mio discorso per la serie, che ci sarebbe stata una storia d'amore. Ci abbiamo pensato molto: 'Vogliamo davvero che questo ragazzo si innamori di un'altra versione di se stesso? È troppo folle?'. Ma in una serie che, per me, è in definitiva sull'amore per se stessi e il perdono, sembrava giusto che quella fosse la prima vera storia d'amore di Loki".

