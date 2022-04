Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le vicende dei tre fratelli Locke e delle misteriose e magiche chiavi custodite nel vecchio maniero di famiglia si avviano verso la loro conclusione: è stato infatti annunciato che la prossima terza stagione di Locke & Key sarà l’ultima per la serie targata Netflix.

Sembra però che la decisione non sia stata presa all’ultimo secondo e che i piani iniziali della produzione fossero proprio quelli di chiudere il cerchio dopo tre cicli di episodi, come hanno anche confermato in un’intervista gli showrunner stessi, Carlton Cute e Meredith Averill:

“Quando iniziammo a lavorare alla serie abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure nella Keyhouse a una conclusione soddisfacente. Come narratori, siamo grati di aver avuto l'opportunità di raccontare la nostra versione dell'incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, proprio nel modo in cui volevamo”.

A questo punto non resta che attendere la data d’uscita ufficiale, godersi l’epilogo di questa storia fantasy e salutare per l’ultima volta i suoi protagonisti.

Fonte: Comic Book