Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo aver svelato il trailer della seconda stagione della serie TV Locke & Key, nel corso di una recente intervista, svolta per la presentazione del nuovo capitolo, i creatori dello show Joe Hill e Gabriel Rodriguez hanno suggerito l'idea di un potenziale crossover con un'altra serie TV di Netflix in arrivo, The Sandman targata Neil Gaiman.

Creatori del fumetto originale, Hill e Rodriguez, hanno argomentato l'idea reale del crossover, sottolineando l'influenza del colosso dello streaming, riguardo la scelta degli adattamenti tratti dai fumetti. Ecco le parole di Hill, figlio del famoso scrittore Stephen King e del fumettista cileno Rodriguez:

"Mai dire mai, da fan di Sandman vorremmo vedere queste storie di Sandman di Neil Gaiman. I due mondi hanno avuto questo bel momento di contatto nei fumetti e ci siamo divertiti molto ma se DC e Neil vorranno vederlo c'è sempre la possibilità che ci sia un'altra storia di Locke & key nei fumetti che esplora alcuni degli angoli più estremi dell'universo di Sandman. Nello specifico ci piacerebbe scrivere altre storie per spiegare che i due universi si sono sovrapposti negli anni '20 ma non al tempo di Kinsey, Tyler e Bode dato che questi non esistono nell'universo di Batman e Superman. Però è chiaro che Roderick Burgess si trova in un universo con Batman e Superman. C'è una storia che abbiamo in testa che spiega perché questi due universi si sono separati e dobbiamo scrivere un'altra storia di Mary Locke per raccontarlo".

La prima e la seconda stagione di Locke & Key sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

