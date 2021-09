Locke & Key 2: svelato il Nuovo Poster della Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo esser stata rinnovata già per una terza stagione, la seconda stagione della serie TV fantasy Locke & Key è in arrivo sulla piattaforma Netflix.

Proprio il colosso dello streaming ha annunciato che è in arrivo il primo teaser trailer, svelando un promo che presenta una chiava forgiata dalle fiamme, così come il nuovo poster ufficiale.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Nulla viene così rivelato della trama dei nuovi episodi, solamente una chiave e una frase: "Nuova magia verrà forgiata". Nessun nuovo dettaglio, ma ancora una volta le promesse di una nuova stagione interessante.

Basato sull'omonima serie di comic book di Joe Hill e Gabriel Rodríguez, lo show segue le vicende di tre fratelli che dopo il macabro assassinio del padre, si trasferiscono nella loro casa ancestrale in Massachusetts, solo per scoprire che la casa ha chiavi magiche che danno loro una vasta gamma di poteri e abilità. Quello che non sanno, però, è che anche un demone vuole le chiavi e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerle.

La prima stagione ha debuttato nei primi di febbraio sulla famosa piattaforma di streaming americana, poco prima dell'emergenza da pandemia, riscuotendo un discreto successo sia dalla critica che dal pubblico.

La seconda stagione di Locke & Key sarà disponibile dal 29 ottobre sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Comic Book Movie