Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver annunciato il rebrend di STARZPLAY, ora rinominato LIONSGATE+, sono state annunciate le date di debutto di nuovi prodotti o stagioni inedite di serie TV già conosciute.

Di seguito, il calendario completo:

Disponibile da ora

Dramma storico composto da otto episodi, The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale per raccontare la storia dell'ascesa al potere di Caterina de' Medici. La serie TV è basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda.

Step Up: High Waters - Prime 2 stagioni

Basato sul franchise cinematografico STEP UP che ha dato il via a un fenomeno culturale, questa serie TV si concentra su diversi giovani ballerini ambiziosi in una scuola di arti performative contemporanee ad Atlanta. Le prime due stagioni hanno come protagonisti il cantante e produttore Ne-Yo, la defunta Naya Rivera e Faizon Love.

The Great - Stagione 2

Nella seconda stagione di The Great, Caterina si impossessa finalmente del trono russo. Si trova con il difficile compito di volere liberare un Paese che non vuole essere liberato. Dovrà inoltre combattere contro il proprio cuore nella relazione con il marito Pietro. Caterina imparerà sulla propria pelle che diventare “la grande" richiede più di quanto avrebbe potuto immaginare.

La prima stagione è già disponibile per lo streaming.

Disponibile dal 16 ottobre

Step Up: High Waters - Stagione 3

Benvenuti alla High Water, un incubatore di alto livello per nuovi talenti artistici, dove pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni si scontrano dentro e fuori il quartier generale. Il fondatore e megastar della High Water Sage Odom (Ne-Yo) si trova ad affrontare un’accusa di omicidio, e la sua partner in affari e in amore, Collette Jones (Christina Milian), lotta per mantenere a galla il loro impero ma nasconde un segreto che potrebbe di rovinare tutto mentre al contempo cerca di coordinare un tour nazionale. In mezzo al vortice c’è il loro collettivo di giovani artisti di talento che scopriranno che realizzare il proprio sogno ha sempre un prezzo.

Disponibile dal 23 ottobre

The BMF Documentary: Blowing Money Fast

È una docuserie sulla famigerata Black Mafia Family, raccontata da ex membri, addetti ai lavori, associati e personaggi famosi vicini alla famiglia. Gli otto episodi tracciano l'ascesa e la caduta fulminea dei fondatori di BMF: Demetrius "Big Meech" e Terry "Southwest T" Flenory, due fratelli che hanno costruito uno dei più grandi imperi di spaccio della cocaina nella storia americana.

Power Book III: Rasing Kanan - Finale della 3° stagione

Ambientata nei primi anni '90, il terzo capitolo del cosiddetto universo Power racconta la storia della formazione di Kanan Stark, e il suo ingresso nel mondo criminale tramite la madre, che gestisce spietatamente l'impero di spaccio di droga della famiglia.