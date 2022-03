Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Laysla De Oliveira reciterà insieme a Zoe Saldaña nella prossima serie di Paramount+ Lioness.

La serie è basata su un programma della CIA e segue Cruz Manuelos (De Oliveira), descritta come una giovane marine ruvida ma appassionata, che viene reclutata per unirsi al Lioness Engagement Team della CIA per aiutare a sconfiggere un organizzazione terroristica dall'interno. Saldaña interpreterà Joe, la capostazione del programma Lioness con il compito di addestrare, gestire e guidare le sue agenti sotto copertura.

La serie entrerà in produzione a giugno.

De Oliveira attualmente recita nella serie Netflix Locke & Key, la cui terza stagione debutterà nel corso del 2022.

Non sono attualmente resi noti ulteriori dettagli sul casting o su una possibile finestra di uscita. In attesa di ulteriori notizie continuate a seguirci!

Fonte: Variety