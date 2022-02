Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Hulu ha rilasciato il primo trailer di Life & Beth, una commedia che segna il ritorno di Amy Schumer in televisione. La piattaforma ha svelato il trailer e un poster in vista della premiere, il cui rilascio è previsto per il 18 marzo.

Life & Beth segue Beth (Schumer), la cui vita sembra piuttosto bella - sulla carta. Cosa piuttosto impressionante per tutti quelli con cui è cresciuta: si guadagna da vivere vendendo vino, ha una relazione stabile con un ragazzo attraente e di successo e vive a Manhattan. Ma quando un incidente improvviso la costringe a impegnarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso flashback sulla sua adolescenza, Beth inizia a imparare come è diventata chi è e chi vuole diventare. Continueremo il suo viaggio verso la costruzione di una vita migliore, più audace e più autentica.

Il cast è completato da Michael Cera, Susannah Flood, Violet Young, Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, Rosebud Walker e LaVar Walker.

Fonte: Deadline