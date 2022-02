Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato un'anteprima di Knocked Down, Knocked Up, il finale della settima stagione di Legends of Tomorrow che andrà in onda mercoledì 2 marzo.

L'episodio di questa settimana, Too Legit To Quit, ha lasciato i nostri protagonisti in un'interessante situazione, con il team che ha accettato di rinunciare al viaggio nel tempo e a tornare alle loro linee temporali corrette.

Secondo la sinossi del season finale, "le Leggende, deluse e ferite dalle azioni di Gideon (Amy Pemberton), tenteranno di tornare a fare ciò che amano di più, ma apprenderanno che Gwyn (Matt Ryan) ha infranto il trattato e devono trovarlo. Nel frattempo, mentre Gideon rimarrà inorridita quando apprenderà di Gary (Adam Tsekhman), Sara (Caity Lotz) si troverà a nascondere un importante segreto ad Ava (Jes McCallan), intimorita dalla sua eventuale reazione".

Per quanto riguarda invece la new entry, nonostante non via sia alcuna menzione nel comunicato, pare che la puntata vedrà inoltre l’apparizione di Donald Faison (l’iconico Turk di Scrubs), recentemente unitosi al cast, in un ruolo ancora tutto da svelare.

