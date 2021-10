Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato un nuovo poster della settima stagione di Legends of Tomorrow, accompagnato dalla frase:

"Indietro negli anni '20. DC’s #Legendsoftomorrow 7 Stagione debutta Mercoledì 13 Ottobre".

La nuova locandina ha fornito un primo sguardo del personaggio che sarà interpretato da Matt Ryan, il Dr. Gwyn Davies.

L'attore gallese il quale in precedenza aveva interpretato John Constantine nello show dicendogli poi addio alla fine della sesta stagione, è noto anche per la serie TV Constantine, in cui veste i pani del personaggio precedentemente citato e per aver preso parte alla miniserie The Halcyon.

Non sono ancora noti elementi particolari circa il nuovo ruolo di Ryan se non che il Dottor Davies sarà uno scienziato eccentrico dei primi anni del ventesimo secolo il quale potrebbe essere la sola speranza per la squadra nel corso della prossima stagione.

In un'intervista a Comicbook, l'attore aveva rivelato che sperimentare un nuovo personaggio di uno spazio già vissuto precedentemente lo attraeva moltissimo e che lui è sempre alla ricerca di qualcosa di interessante e viscerale da comunicare al pubblico.

Back in the roaring '20s. DC's #LegendsOfTomorrow Season 7 premieres Wednesday, October 13! pic.twitter.com/pc9bNXICT2 — DC’s Legends of Tomorrow (@TheCW_Legends) September 30, 2021

Fonte: Comic Book